Köln (www.fondscheck.de) - Der Juni war von per Saldo steigenden Kursen an den internationalen Aktienmärkten geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Global Growth Focus-Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Wesentlich mitbestimmt durch die Nachrichtenlage hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus seien dabei deutlichere Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Unter den Hauptaktienmärkten hätten sich die Märkte des Euro-Raums mit Abstand am besten entwickelt. Der US-amerikanische, der japanische sowie der britische Aktienmarkt hätten den Monat mit leichten Wertzuwächsen abgeschlossen, wobei die Kursgewinne etwas durch die gegenüber dem Euro jeweils nachgebende Währung geschmälert worden seien. Nebenwerte hätten sich in den USA besser und in Europa sowie in Japan schwächer als Standardwerte entwickelt. Unter den Aktienmärkten der Schwellenländer hätten die asiatischen Märkte deutliche Zugewinne verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...