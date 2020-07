Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/23.07.2020/08:45) - Das Klima liegt im Trend und daher muss gerade der weltweit erste Bio-Energy-Drink mit gutem Beispiel vorangehen. "Ab sofort sind PURE BIO ENERGY und seine Energydrinks 100 Prozent klimaneutral. Trotz Turboaktivierung von 1000 körpereigener PS, die unsere Energydrinks auf Basis von biologischen angebauten Kaffeebohnen im Menschen freisetzen", so Udo Wagner, Entwickler und CEO des Unternehmens. Damit nicht genug, fördert das Unternehmen durch die CO2-Zertifikate das engagierte "Félou Regional Hydropower"-Projekt, ein regionales Wasserkraftprojekt, das für saubere Energie für Mali, Mauretanien und den Senegal sorgen soll und vor allem jetzt in der Corona-Krise Unterstützung benötigt. Biologischer Landbau und Klimaschutz gehen Hand in Hand Biolebensmittel und Biogetränke erleben seit einigen Jahren weltweit einen enormen Boom. Das Potential ist dabei noch lange nicht ausgeschöpft. Wichtig für die Verbraucher ist dabei auch die Responsibility des gesamten Unternehmens. Udo Wagner: "Wir benötigen für unsere Energydrinks die besten biologischen Produkte. Biologische Lebensmittel brauchen ein intaktes klimatisches Umfeld, daher war uns diese Klimaschutzinitiative so wichtig." Das regionale Wasserkraftprojekt Félou liefert saubere Energie an das Verbundnetz der Unterregion einschließlich Mali, Mauretanien und Senegal. Das Projekt wird von den Regierungen dieser Länder gefördert. Durch diese Initiative werden pro Jahr 191.765 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart. Für die gesamte Laufzeit ergibt das eine Ersparnis von 1.342.355 Tonnen CO2-Emissionen. "Wir sind stolz, bei diesem Klimaprojekt aktiv dabei zu sein", so Udo Wagner. Natürliches Koffein erweckt den Turbo mit 1000 PS im eigenen Körper und macht "wacherer" Natürliche und biologisch angebaute Kaffeebohnen sind der Ausgangspunkt für den Turbo in PURE BIO ENERGY. "Koffein hat bedeutend mehr Power als Taurin und ist noch dazu magenschonend. Unabhängige Tests haben bewiesen, dass biologisches Koffein aus echten Kaffeebohnen den Körper länger mit Energie versorgen und auch länger für den Körper verfügbar ist. PURE BIO ENERGY macht einfach wacherer. Das wissen wir auch durch positive Rückmeldungen von Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleuten, LKW-Fahrern und vielen anderen systemrelevanten Berufen, die in ihren Nachtdiensten dank PURE BIO ENERGY aktiv und munter waren", berichtet Udo Wagner stolz. PURE BIO ENERGY ist in über 30 Ländern und tausenden Supermärkten und Outlets in Europa, Asien, Südamerika und im Mittleren Osten vertreten. https://www.pure-bio.at (Ende) Aussender: PURE BIO PRODUCTS AG Ansprechpartner: Fabio Rumpler Tel.: + 43 699 10 74 88 11 E-Mail: info@pure-bio.at Website: pure-bio.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200723006

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 02:45 ET (06:45 GMT)