FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Covestro könnten am Donnerstag erneut die 38-Euro-Marke testen. Nach der Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal legten die Titel des Kunststoffherstellers kurz nach dem Handelsstart um 0,97 Prozent zu auf 37,50 Euro. Die Resultate von Covestro hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten größtenteils entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan in einer aktuellen Studie. Diese hatten beim operativen Gewinn die Markterwartungen übertroffen, was den Papieren zuletzt Rückenwind verliehen hatte. Dabei waren sie allerdings - wie schon im Juni - noch an der Marke von 38 Euro gescheitert./ajx/mis

