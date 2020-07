Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nutzfahrzeugabsatz im Juni rutscht nicht mehr ganz so stark ab

Nutzfahrzeuge wurden im Juni zwar erneut deutlich weniger in Europa nachgefragt als vor Jahresfrist. Das Minus war aber nicht mehr so groß wie in den Vormonaten, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden insgesamt 203.959 Nutzfahrzeuge neu zugelassen. Das entsprach einem Rückgang zum Juni 2020 um 23,1 Prozent. Auf Halbjahressicht war das Minus wegen der coronabedingten Einbrüche in den Vormonaten mit 35,3 Prozent aber noch deutlich größer.

Konsumklima in Deutschland erholt sich

Die deutschen Verbraucher lassen den Corona-Schock vom Frühjahr dieses Jahres mehr und mehr hinter sich. Während die Konjunkturerwartung erneut leicht ansteigt, legen sowohl Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung zum dritten Mal in Folge deutlich zu, wie das Marktforschungsunternehmen GfK ermittelt hat. Folglich prognostiziert GfK für August 2020 einen Wert von -0,3 Punkten und damit gut neun Punkte mehr als im Juli dieses Jahres (revidiert -9,4 Punkte).

DZ Bank: Italien und Spanien erhalten die meisten Corona-Hilfen

Die DZ Bank hat errechnet, dass Italien und Spanien die größten Beträge aus dem Corona-Hilfsfonds der EU erhalten werden. Italien würde demnach unter Annahme der Konstanz des Zuweisungsschlüssels bis 2023 rund 153 Milliarden Euro erhalten Euro, darunter 79,6 Milliarden an Zuschüssen und 73,4 Milliarden an Krediten. In der Summe entspräche dies mehr als 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Jahres 2019. Spanien erhielte in der Summe rund 149 Milliarden Euro (77,6 Milliarden an Zuweisungen und 71,6 Milliarden an Krediten) oder 12 Prozent des BIP. "Dies allein dürfte die wirtschaftliche Erholung in den Ländern stärker antreiben", schreiben die Volkswirte der Bank.

USA ordnen Schließung von chinesischem Konsulat in Houston an

Der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich immer weiter zu. Wie die Außenministerien in Washington und Peking am Mittwoch mitteilten, wiesen die US-Behörden die chinesische Regierung an, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schließen. Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einer einseitigen "politischen Provokation", US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Konsulatsschließungen. Mehrere ranghohe Republikaner brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Dreyer hält Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung für möglich

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat eine eventuelle Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung über den Jahreswechsel hinaus in Aussicht gestellt. "Man wird im Herbst betrachten müssen, welche Effekte durch die Senkung der Mehrwertsteuer erreicht wurden", sagte sie der Funke-Mediengruppe. "Und dann wird man überlegen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind." Die Mehrwertsteuersenkung gebe den Bürgern "das Signal: Ihr habt was davon, wenn ihr Einkaufen geht", sagte sie. "Und wo die Steuersenkung nicht weitergegeben wird, erfüllt sie ebenfalls ihren Zweck bei der Stabilisierung von Unternehmen."

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 203.368 angegeben - ein Plus von 569 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 204.276 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.101 Todesfälle und damit sechs mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.102 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 189.000.

Kalifornien überholt New York mit meisten Corona-Infektionsfällen

Noch bis vor kurzem galt New York als der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat - nun hat Kalifornien den Ostküstenstaat überholt. Wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, stieg die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in dem Bundesstaat um einen Rekordwert von mehr als 12.800 auf insgesamt 413.576. Dies waren rund 4.700 Infektionsfälle mehr als seit Beginn der Pandemie in New York gezählt wurden.

Mehr als 2.000 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Tönnies-Schlachtbetrieb

Im Zusammenhang mit dem Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück sind inzwischen mehr als 2.000 Corona-Infektionsfälle festgestellt worden. "Nach aktuellem Stand ordnen die zuständigen Behörden dem Ausbruch bei Tönnies bislang insgesamt 2.119 Fälle zu", sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hinzu kämen 67 weitere Fälle, bei denen ein Zusammenhang zu dem Schlachtbetrieb möglich sei. Todesfälle in diesem Zusammenhang gebe es bislang aber keine.

Mehr als 4 Mio Corona-Infektionen in Lateinamerika und der Karibik

In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der Coronavirus-Infektionen die Marke von vier Millionen überschritten. Mehr als die Hälfte der Fälle wurde aus Brasilien gemeldet, wie eine AFP-Zählung vom Mittwoch auf der Basis offizieller Statistiken ergab. In der gesamten Region wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 4,04 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, mehr als 172.000 Menschen starben.

+++ Konjunkturdaten +++

NORWEGEN

Mai Arbeitslosenquote bereinigt 4,6%

Mai Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,8%

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juni -0,5% gg Vj (PROG: -0,6%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni -0,2% (Mai: -0,2%) gg Vj

SÜDKOREA

BIP 2Q -3,3% gg Vorquartal, -2,9% gg Vorjahr

BIP 2Q PROGNOSE -2,4% gg Vorquartal, -2,1% gg Vorjahr

