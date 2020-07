Der neue Mobilfunkstandard 5G ist eine große Herausforderung für alle Telekommunikationskonzerne. Als Marktführer will die Deutsche Telekom hier eine entscheidende Rolle spielen. Doch nicht nur in Deutschland schreitet der Ausbau voran, auch in den Niederlanden nimmt der Konzern viel Geld in die Hand.Für 400 Millionen Euro hat T-Mobile Netherlands bei der ersten 5G-Auktion in den Niederlanden Frequenzen erworben. Die Rivalen KPN und VodafoneZiggo kamen ebenfalls zum Zug und gaben jeweils knapp über ...

