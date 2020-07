Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe hat auch die Rolle von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in den Mittelpunkt der Aufarbeitung des Wirecard-Bilanzskandals gestellt. "Die Fragen, die wir haben, sind: Wie kann es passieren, dass Wirtschaftsprüfer in der Art versagen", sagte die stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im ARD-Morgenmagazin.

"Die oberste Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer hat das Bundeswirtschaftsministerium, deshalb ist es mir auch wichtig, dass Herr Altmaier am nächsten Mittwoch dort erscheint", sagte Kiziltepe mit Blick auf die dann stattfindende Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses zu Wirecard. Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) haben ihre Teilnahme zugesagt. Kiziltepe nahm Scholz aber vor Kritik in Schutz. "Es wird gesagt, er trägt die Gesamtverantwortung, das sehen wir anders", erklärte sie. Es handele sich um den größten Bilanzskandal in der deutschen Dax-Geschichte.

"Hier sind andere Ressorts auch in der Verantwortung." Kiziltepe betonte, man werde die Aufsicht neu auf deutscher wie europäischer Ebene regeln müssen. Es könne nicht sein, "dass sich keiner zuständig fühlt für die Aufsicht von Finanzdienstleistern". Änderungen müsse es auch bei der Haftungsgrenze für Wirtschaftsprüfer geben, die derzeit bei 4 Millionen Euro liege. "Da muss man auch ran", forderte die SPD-Politikerin. In weiteren Sitzungen würden auch Vertreter des Kanzleramtes befragt werden müssen, sagte sie zudem. "Ich glaube, alles läuft auf einen Untersuchungsausschuss hinaus", erklärte Kiziltepe.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 03:25 ET (07:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.