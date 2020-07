Hamburg (ots) - Schon als Teenager stand Iris Berben, eine der beliebtesten und attraktivsten Schauspielerinnen Deutschlands, im Rampenlicht. "Das war in Sankt Peter-Ording auf dem Internat", verrät sie jetzt in GALA (Heft 31/2020, ab heute im Handel). "Ich war 15 und wurde zum ,Most Beautiful Girl' der Schule gewählt. Das Lustigste war, dass auch der schönste Junge von allen Internatsschülern gewählt wurde - ausgerechnet der, in den ich damals so richtig verschossen war." Aus Anlass ihres 70. Geburtstags am 12. August kommentiert Iris Berben exklusiv in GALA Lieblingsfotos aus ihrem Privatalbum.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4659814