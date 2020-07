Johnson & Johnson 1.42% DanielLimper (DLWIAUST): 22.07.2020: Nachkauf 20 ST. (23.07. 08:21) >> mehr comments zu Johnson & Johnson: www.boerse-social.com/launch/aktie/johnson_johnson Tesla 6.52% finelabels (FLB1899): Tesla liegt mittlerweile mit einem satten Kursgewinn von plus 250 Prozent in meinem Depot. Tesla hat gestern den vierten Quartlsgewinn in Folge gemeldet und die Aufnahme in den S&P- 500 rückt näher. Es bleibt eine spannende Investmentstory. (23.07. 08:10) >> mehr comments zu Tesla: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...