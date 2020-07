Offiziell sind es seit heute nur mehr zwei Sommermonate. Aber was heißt schon "offiziell" dieser Tage ... Offiziell müsste das EU-Parlament ab heute den über das vergangene Wochenende mühsam ausgehandelten Corona-Deal der EU-Staatschefs (mit "Beihilfe" des Kommissionspräsidenten) prüfen und entweder abändern oder zurückweisen. Inoffiziell hört man aber, dass sich die Parlamentarier den Schuh der erneuten Verzögerung der Hilfsgelder sicher nicht anziehen werden. Und so kämpft EUR/USD erneut um das Überspringen der psychologisch offenbar wichtigen 1,16er-Hürde, während die "Safe-Haven-Profiteure" weiter an Wert verlieren und Edelmetalle recht zügig zulegen. Die Börsen präsentieren sich relativ ...

