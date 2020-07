Comdata Albanien, Teil eines führenden innovativen weltweiten Dienstleisters für Kundeninteraktion und Prozessmanagement, ist jüngst als einer der besten Arbeitgeber 2020 anerkannt worden. Das internationale Zertifizierungsprogramm für das Personalwesen, Best Places to Work, bietet Arbeitgebern in verschiedenen Ländern die Möglichkeit, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erfahren und ehrt diejenigen, die ein hervorragendes Arbeitsumfeld mit höchsten Standards hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bieten.

"Seit dem Markteintritt von Comdata in Albanien vor fast 2 Jahren war unsere oberste Priorität die Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem sich die Mitarbeiter willkommen fühlen, in dem sie lernen, wachsen und sich als Teil eines tollen Teams sehen. Für uns sind unsere Mitarbeiter nicht nur Arbeitskräfte. Wir arbeiten im Team mit echten Menschen mit guten Ideen und der gemeinsamen Überzeugung, dass wir gemeinsam einen echten Mehrwert für unsere Kunden und unsere Berufskultur schaffen können", sagte Marco Besso, Betriebsleiter Albanien und Mittel- und Süditalien.

"Die Mitarbeiter sind das wertvollstes Gut für Comdata und es ist uns wichtig, einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft auszuüben, in der wir tätig sind, und Vielfalt und Teilhabe zu fördern. Unserer Ansicht nach ist es für unsere Mitarbeiter äußerst wichtig, zufrieden zu sein und das Gefühl zu haben, dass sie nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für sich selbst und die Gemeinschaft einen sinnvollen Beitrag leisten. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam ein tolles Arbeitsumfeld geschaffen haben und jetzt 87% der Mitarbeiter der Meinung sind, dass Comdata einer der besten Arbeitgeber Albaniens ist", sagte Fabio Coi, Leiter der Personalabteilung Rumänien, Albanien und Ausland.

"Comdata Albanien ist ein Unternehmen, das Mitarbeiter zur Entwicklung ihres Potenzials in einer vielfältigen Kultur, die auf Vertrauen und Integrität basiert, befähigt und ermutigt sagte John Sladden, Programm-Manager für Europa.

ÜBER DAS PROGRAMM BEST PLACES TO WORK

Best Places To Work ist ein weltweites Zertifizierungsprogramm für das Personalwesen, das hervorragende Arbeitgeber in vielen Ländern der Welt auszeichnet und anerkennt. Die Attraktivität eines Unternehmens richtet sich nach einer Bewertung in einem zweistufigen Analyseprozess mit Fokus auf acht Arbeitsplatzfaktoren wie Kultur, Führung, Karrierechancen und Personalpraktiken. Neben der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit führen wir eine Personalbeurteilung mit Blick auf die im Unternehmen umgesetzten Personalpraktiken durch, die sich an unserem Rahmenstandard für Mitarbeiter orientiert.

