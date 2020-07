Lufthansa-Aktie: Gelingt der Turnaround? Wie geht es jetzt weiter mit der Lufthansa-Aktie? Das ist die entscheidende Frage, die sich aktuell wohl tausende Börsianer stellen. Fakt ist, die Lufthansa-Aktie hat seit Jahresstart rund 48% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 8,50 Euro. Im Vorjahr hat die Lufthansa-Aktie an der Börse 16,5% an Wert eingebüßt...

