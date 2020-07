München (ots) - Im August hält Joyn zwei neue Originals bereit, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen treibt "Shame Game" den Zuschauern die Schamesröte ins Gesicht, zum anderen ist Cora Schumacher in "Coras House of Love" auf der Suche nach der wahren Liebe. Flankiert werden die beiden Reality-Formate von vielen Serien- und Filmneustarts, die auch an einem warmen Sommertag zum Verweilen einladen."What We Do in the Shadows" - die zweite Staffel des US-Serien-Hits ab 13. August exklusiv auf Joyn PLUS+Die chaotische Vampir-WG auf Staten Island öffnet ein weiteres Mal ihre Pforten. Einst in die neue Welt gesandt, um die Menschheit zu unterjochen, haben Nandor, Laszlo, Nadja und Co. das Ziel längst aus den Augen verloren. WG-bedingte Konflikte stehen ihnen dabei gleichermaßen im Weg wie die alltäglichen Herausforderungen, die das Vampir-Leben im New York City der Neuzeit mit sich bringt. So sieht sich die übernatürliche Wohngemeinschaft in der zweiten Staffel der irrwitzigen Comedyserie erneut allerlei ungewöhnlichen Schwierigkeiten gegenüber, die es zu meistern gilt. Langeweile kommt bei den Blutsaugern also definitiv nicht auf."Shame Game" - YouTube-Star Aaron Troschke stellt sich wahnwitzigen Challenges zum Mitleiden ab 13. August exklusiv auf JoynAaron Troschke hat sich schon des Öfteren kuriosen Challenges gestellt. Vor Scham im Boden versunken, ist er dabei jedoch nie. "Shame Game" stellt Aaron nun vor wahnwitzige Herausforderungen, die ihm Stück für Stück seine Grenzen aufzeigen. Ausgewählt werden diese von befreundeten YouTube-Kolleginnen und -Kollegen, wie Dagi Bee, Joyce Ilg und Gewitter im Kopf. Die Idee dahinter: Geht Aaron als Sieger aus den Prüfungen hervor, bestimmt er anschließend den Social-Media-Content des Verlierers. Doch der Weg dahin ist steinig. Ob 30 Minuten im Wehensimulator oder ein Intim Waxing, die Herausforderungen könnten peinlicher nicht sein. Eine abenteuerliche Mischung aus Spaß und Mitleid ist hier garantiert."Coras House of Love" - Cora Schumacher auf Partnersuche ab 21. August exklusiv auf Joyn PLUS+Promi-Lady Cora Schumacher sucht den perfekten Mann fürs Leben. In der Reality-Show "Coras House of Love" buhlen gleich zehn komplett unterschiedliche Männer um die Gunst der selbstbewussten Blondine. Auf engstem Raum versucht Cora dabei herauszufinden, welcher Verehrer wirklich zu ihr passt. Die potenziellen Mr. Rights werden bei gemeinsamen Aktivitäten oder mithilfe kleinerer Herausforderungen auf Herz und Nieren geprüft. Viel Zeit zu überzeugen bleibt den Herren der Schöpfung dabei nicht. Jeden Abend muss ein Mann das Haus verlassen. Am Ende sieht sich Cora drei Finalisten gegenüber. Sie hat die Qual der Wahl."Scandal" - alle Staffeln der bekannten Politthriller-Serie ab 7. August auf Joyn PLUS+Nach ihrem Engagement als Medienberaterin im Weißen Haus gründet Olivia Pope (Kerry Washington) ihre eigene Firma für Krisenmanagement. Unangenehme Situationen zu bereinigen, bevor sich diese zu einem handfesten Skandal ausweiten, gehört zu den Kernkompetenzen ihres Teams. Auf der Auftragsliste steht eine mächtige und zahlungskräftige Klientel, die sich etwaige Ausrutscher nicht leisten kann. Die Lösung der kniffligen Fälle verlangt Olivia und ihrem Team meist alles ab, sodass die eigenen Probleme oft auf der Strecke bleiben und erst schrittweise ans Tageslicht kommen."Bull" - die ersten drei Staffeln der juristischen Dramaserie ab 27. August auf Joyn PLUS+Dr. Jason Bull (Michael Weatherly) weiß, auf was es bei einer Gerichtsverhandlung ankommt. Mithilfe seiner Firma Trial Sciences Inc. hat er ein Verfahren entwickelt, um den Verlauf eines Prozesses genauestens prognostizieren zu können. Dabei sammeln Dr. Bull und sein Team Informationen über die einzelnen Protagonisten eines Gerichtsverfahrens. In ihre Analysen fließen Daten der Zeugen, Richter, Opfer, Angeklagten sowie der Jury mit ein. Am Ende steht ein Datensatz, mit dem jeder Jurist bei der Vereidigung seines Mandanten auftrumpfen kann.Weitere non-exklusive Serien-Neustarts ab 1. August auf Joyn PLUS+Darüber hinaus bietet Joyn PLUS+ im August einige non-exklusive Serienstarts. Zuschauer können auf ein vielfältiges Serienportfolio zugreifen: "Faking It" (S1-3), "Awkward" (S1-5), "Workaholics" (S1-3), "The Other Two" (S1), "Another Period" (S1-3), "Charmed" (2018) (S1).Die Film-Neustarts ab 1. August auf Joyn PLUS+Auch Spielfilmfans kommen auf Joyn PLUS+ im August nicht zu kurz. Ab dem 1. August können sich Liebhaber jeglicher Filmgenres auf folgende non-exklusive Inhalte freuen: "RoboCop", "Miss Bodyguard - In High Heels auf der Flucht", "21 Jump Street" und "22 Jump Street", "Der Zoowärter", "How to Be Single", "Die glorreichen Sieben", "Nicht mein Tag", "2012 - Das Ende der Welt", "The Florida Project", "Friendship!" sowie "Juliet, Naked".Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.