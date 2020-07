Microsoft hat im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Analysten-Erwartungen übertroffen. In allen Bereichen konnte das Unternehmen ein Wachstum verzeichnen - auch wenn die Zahlen bei Azure und Linkedin zurückgehen. Der Softwarekonzern Microsoft steigerte die Erlöse im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 38 Milliarden US-Dollar - am Markt waren eher um die 36,5 Milliarden Dollar erwartet worden. Zugleich verlangsamte sich das Wachstum von Microsofts Cloud-Plattform Azure binnen drei Monaten von 59 Prozent auf 47 Prozent. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um mehr als zwei Prozent...

