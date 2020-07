Augsburg (ots) - Die Augsburger SHC Stolle und Heinz Consultants GmbH und Co. KG startet ab sofort mit dem neuen Projekt SHC+CARE als einer von nur vier in Deutschland zugelassenen Anbietern zur Ausgabe von Heilberufsausweisen und Institutionsausweisen in die Telematikinfrastruktur (TI).Heilberufsausweise oder auch HBA (el. Identitätskarte mit qualifizierter elektronischer Signatur) und Institutionsausweise (SMC-B) für Ärzte, Krankenhäuser, Psychotherapeuten und Apotheker sind von der Bundesregierung als wichtige Bausteine zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und zum Einsatz der Telematikinfrastruktur vorgesehen.Die TI ermöglicht es jedem Heilberufler unter anderem, direkt, unkompliziert und sicher Daten über einen Patienten abzufragen, Rezepte oder einen Medikationsplan digital zu erstellen oder dessen Versicherungsstatus einzusehen.Das SHC+CARE-Portal ist ab sofort onlineSHC+CARE wird als neuer, von der gematik zugelassener Herausgeber von Heilberufs- und Institutionsausweisen ab sofort einsteigen. Im Dezember letzten Jahres hat SHC die Zulassung erhalten, seitdem werden nach und nach alle 76 Ärzte-, Zahnärzte-, Psychotherapeuten- und Apothekerkammern angebunden und im firmeneigenen Onlineportal http://www.shc-care.de/ integriert.Über dieses Portal können die neuen Karten bestellt, freigeschaltet oder gesperrt werden. Dieser Prozess erfolgt nach größtmöglichen Sicherheitsrichtlinien. SHC Vertraut hier auf seinen Partner, die Concat AG aus Hamburg, der die Daten in einem Hochleistungs-Rechenzentrum in Deutschland mit neuester Verschlüsselungstechnik verarbeitet und hostet.SHC+CARE bietet seinen Kunden und Interessenten persönlichen Support via Telefon oder E-Mail - von 08:00 bis 17:00 Uhr.Das Unternehmen arbeitet zudem bereits an zusätzlichen Funktionen, wie einer Ausfüllhilfe für die Beantragung der Heilberufs- und Institutionsausweise oder einem Angebot für medizinische Drittanbieter-Apps. Diese sollen das Angebot für Heilberufler noch erweitern. "Dies bietet uns die Möglichkeit eines umfassenden Portfolios, um unseren Kunden alles an einem Ort anbieten zu können." sagt Robert Heinz, der geschäftsführende Gesellschafter der SHC.Mit der am 22.07.2020. erfolgten Zulassung des ersten eHealth-Konnektors, ist auch der nächste Schritt auf dem Weg der Digitalisierung getan. Heilberufler können jetzt die Zusatzfunktionen der TI nutzen.SHC+CARE unterstützt die Umwelt: Eine Karte - Ein BaumFür jede bestellte Karte wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. SHC+CARE pflanzt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Unternehmen Wald aus Hamburg für jede verkaufte Karte einen Baum in Deutschland. Zur Bestätigung erhält jeder Käufer eine zertifizierte Urkunde.Weitere Informationen finden Sie im Onlineportal www.shc-care.de (http://www.shc-care.de)Über SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KGDie SHC Stolle und Heinz Consulting GmbH & Co. KG, ist ein unabhängiges, international tätiges Beratungsunternehmen mit Fokus auf Digital Payments und Digital Health.Seit 2007 unterstützt SHC Dienstleister, Händler, Start-Ups und Banken und liefert End-2-End Beratung entlang der Wertschöpfungskette: Von der Strategie, zur Umsetzung komplexer Technologien sowie Business Solutions, Software Development und Betrieb bis hin zu Business Development und Unterstützung beim Vertrieb. SHC begleitet die Kunden bei der Konzeption und Realisierung innovativer, digitaler Produkte und Plattformen.Das Team besteht aus über 20 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk aus selbständigen Beratern - mit langjähriger Branchenerfahrung in leitenden Positionen.Kontakt:SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KGKonrad-Adenauer-Allee 1586150 Augsburg Sebastian SchäfflerTelefon: +4915164919298Email: info@stolleundheinz.comhttps://stolleundheinz.com/ https://shc-care.de/Original-Content von: Stolle und Heinz Consultants GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146669/4659892