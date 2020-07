Berlin (ots) - Moderatorin, Unternehmerin, Schauspielerin und Model - Verona Pooth hat viele Talente. Dass sie extrem unterhaltsam und witzig sein kann, wissen viele. Dass sie als Mutter von zwei Söhnen täglich mit dem ganz normalen Familienwahnsinn kämpft, ist nun in ihrem neuen Podcast zu erfahren. In dem Format "POOTHCAST" plaudert Verona mit ihrem pubertierenden Sohn San Diego über das Familienleben bei den Pooths: Wie die Erziehung bei ihnen aussieht, was San Diego an Mama super peinlich findet und wie die beiden es schaffen trotzdem ein unschlagbares Team zu sein, ist ab sofort jeden Mittwoch im "POOTHCAST" auf AUDIO NOW zu hören.So sprechen die beiden in der ersten Folge über Mamas erste Model-Erfahrungen - nachts allein am Pariser Hauptbahnhof, total verrückte Dates zwischen den Beziehungen mit Dieter Bohlen und Franjo und unmoralische Angebote. Sohn San Diego möchte ganz genau wissen, wie seine Mutter und sein Vater zusammengekommen sind und Verona spricht über ihre Erfahrungen mit Kindern in der Öffentlichkeit.Verona Pooth: "San Diego und ich freuen uns wahnsinnig auf unser gemeinsames Format bei AUDIO NOW. Der 'POOTHCAST' war wahrscheinlich die verrückteste Idee, auf die wir uns jemals eingelassen haben. Wir geben wirklich eine Menge Einblicke in unser Familienleben. Und wir reden ohne Punkt und Komma - ehrlich gesagt, wüsste ich aber auch gar nicht, wo die hinkommen. So eine Poothcast-Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen. Aber San Diego sagt oft, ich wäre eine Hobbypsychologin - insofern passt der 'POOTHCAST' wahrscheinlich ziemlich gut zu mir."Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Verona Pooth ist eine Unterhaltungsikone. Sie ist schlagfertig, lustig und unglaublich offen - all das müssen Podcaster mitbringen, um gute Geschichten zu erzählen. Nicht sonderlich überraschend ist hier ein super Format entstanden, das viele Einblicke in die amüsante Welt der Familie Pooth gibt und gleichzeitig ein schöner Familienratgeber ist."Der Podcast "POOTHCAST" mit Verena Pooth und ihrem Sohn San Diego ist seit dem 22. Juli 2020 wöchentlich auf AUDIO NOW abrufbar. Am 23. Juli 2020 sind Verona Pooth und San Diego außerdem live bei "Pocher - gefährlich ehrlich!" bei RTL zu sehen.Produziert wird der "POOTHCAST" in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Anbieter des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-PartnerMediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.Pressekontakt:Nina GerhardtSprecherin Audio AllianceTel.: 030 884 84 115nina.gerhardt@rtlradio.dewww.rtlradiodeutschland.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4659890