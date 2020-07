Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts017/23.07.2020/10:45) - ESET-Sicherheitslösungen für Unternehmen erzielten Top-Ergebnisse im aktuellen "Business Security Test" des renommierten Testlabors AV-Comparatives. In diesem umfangreichen Vergleichsreport für das erste Halbjahr 2020 wurden 19 Endpoint-Sicherheitslösungen genauestens unter die Lupe genommen. Hierbei mussten die Produkte ihre Leistungsfähigkeit in den Kategorien Real-World Protection, Malware Protection und Performance unter Beweis stellen. ESET Endpoint Protection hat in allen Testbereichen Spitzenplätze erreicht und erhielt die begehrte AV-Comparatives-Zertifizierung. Real-World Protection Test Der Real-World Protection Test ist ein Langzeittest über vier Monate. Er simuliert einen typischen Business-Anwender, und testet, wie gut die Endpoint-Lösung das System vor Internet-Bedrohungen schützen kann. ESET Endpoint Protection überzeugte in diesem Test mit einer hervorragenden Erkennungsrate ohne Fehlalarme. Malware Protection Test Der Malware Protection Test stellt die Endpoint-Security-Lösungen gegen Malware und Viren auf den Prüfstand, die auf den Unternehmenssystemen, zum Beispiel auf dem lokalen Netzwerk oder externen Laufwerken, gespeichert sind. Auch dabei hat ESET Endpoint Protection perfekte Ergebnisse gezeigt, ohne False-Positives zu erzeugen. Performance Test Der Performance Test überprüft, ob der Schutz zu Lasten der Systemgeschwindigkeit geht. Bei dieser Eignungsprüfung geht AV-Comparatives sehr detailliert vor und misst beispielsweise die Leistungsverluste beim Kopieren von Dateien oder Surfen im Internet. In allen Teilbereichen erreicht ESET Höchstwerte. Auch im Leistungstest mit einer Benchmark-Suite erzielt die Sicherheitslösung des europäischen IT-Sicherheitsherstellers Spitzennoten. Weitere Informationen zum Business Security Test gibt es hier: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/ (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200723017

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 04:45 ET (08:45 GMT)