Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat sich in der Corona-Krise bislang robust gehalten. So entwickelte das Unternehmen etwa Tests im Zusammenhang mit dem Virus, auch die Nachfrage in der Bildgebung hält an. Dennoch rechnet die Siemens-Tochter kurzfristig mit einer Delle. Langfristig sieht sich das Unternehmen jedoch gut gerüstet und setzt im milliardenschweren Medizintechnikmarkt auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz.Siemens Healthineers hofft dabei auf Millioneneinnahmen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...