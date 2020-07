Köln (ots) -Diese Show garantiert puren Quiz-Spaß. Denn "Quizz dich auf 1" istein Spiel, das ganz ohne Punkte auskommt und in dem vor allem eineszählt: Wer am Schluss hinter der 1 steht, gewinnt die Show.Guido Cantz stellt ab Montag, den 27. Juli 2020 um 22.10 Uhr in"Quizz dich auf 1" Kandidatinnen und Kandidaten aus ganzNordrhein-Westfalen auf den Prüfstand. Und dabei geht es umSpannendes, Witziges, Kurioses und Wissenswertes rund um Themen, diedie Menschen im Westen bewegen. Ob Bilderrätsel, Buchstaben-Puzzleoder knifflige Fragen: Die Herausforderungen sind vielfältig, aberdie Regeln sind simpel, und der Spielspaß ist groß.Das Besondere: Wer in dieser Show vorne liegt, erkennt man sofort.Denn die Kandidaten stehen hinter großen Zahlen - von 5 bis 1.Richtige Antworten bringen die Kandidaten nach vorn in Richtung 1,falsche Antworten lassen sie zurückfallen.Aus zwei Runden zieht jeweils eine Kandidatin oder ein Kandidat insgroße Finale ein. Diese spielen dann im Duell um das Preisgeld von3.000 Euro.Moderator Guido Cantz freut sich: "Ich liebe die Show jetzt schon.Sie ist schnell, lustig und sehr abwechslungsreich! Und fünfKandidaten in der Quiz-Manege, die alle auf die 1 wollen - das wirdeine Herausforderung, die ich gerne annehme."Die Sendung basiert auf dem Original-Format "Switch", das in Belgienseit 2016 sehr erfolgreich zur besten Sendezeit zu sehen ist.Das Format wurde bereits aufgezeichnet, bevor die Einschränkungen fürTV-Produktionen aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt wurden.Das WDR Fernsehen zeigt sechs Folgen von "Quizz dich auf 1" ab dem27. Juli 2020, jeweils montags um 22.10 Uhr. Produziert wird "Quizzdich auf 1" von Riverside Entertainment GmbH im Auftrag des WDR.Redaktion: Katja Banse, Daniel BoltjesFotos unter ard-foto.de Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7121Lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4659967