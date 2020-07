HAMBURG (dpa-AFX) - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat ein neues Forschungs- und Innovationszentrum in Schanghai eröffnet. Dabei handele es sich um das zweitgrößte weltweit nach dem Forschungszentrum am Hauptsitz in Hamburg, teilte Beiersdorf am Donnerstag mit. "Diese bedeutende Investition in unsere Forschung und Entwicklung ist ein klares Bekenntnis zu Innovation und Wachstum in der Region", sagte Forschungschefin May Shana'a.



Dabei werde das Innovationszentrum nicht nur China, sondern auch den Wachstumsmärkten dienen und eng mit dem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Konzerns verbunden sein, welches Standorte in Brasilien, Indien, Japan, Mexiko und den USA umfasst. Beiersdorf investierte in den neuen Standort im Stadtzentrum von Shanghai zehn Millionen Euro. Auf rund 7500 Quadratmetern Nutzfläche auf acht Stockwerken arbeiten dort rund 100 Mitarbeiter./egi/DP/eas

BEIERSDORF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de