Alexa soll bald in der Lage sein, Android- und iOS-App zu steuern. Damit könnte ein großer Nachteil der Alexa-App für Smartphones wegfallen. Amazon arbeitet an einer neuen Funktion für Alexa, mit der iOS- und Android-Apps gesteuert werden können. Anwenderinnen und Anwender könnten den Sprachassistenten dann beispielsweise dafür nutzen, eine Aufnahme bei Tiktok zu starten oder sich die Route eines per Sprachbefehls bestellten Uber-Fahrzeugs auf dem Display anzeigen zu lassen. An den von Alexa kontrollierten Apps müssen die jeweiligen ...

