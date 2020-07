An der Wall Street dürfte sich die freundliche Tendenz vom Mittwoch am Donnerstag fortsetzen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 0,4 und 0,8 Prozent im Plus. "Vorsichtige" Hoffnungen auf ein neues Corona-Hilfspaket stützen nach Angaben aus dem Handel die Märkte. Dazu gesellen sich überzeugende Quartalsausweise, etwa von Tesla. Etwas bremsend dürfte dagegen die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China wirken. Nachdem die USA die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, drohte US-Präsident Trump mit der Schließung weiterer Konsulate. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Im Streit um weitere Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben sich die Republikaner im US-Senat mit dem Weißen Haus geeinigt. Nun können Verhandlungen mit den Demokraten über ein fünftes Rettungspaket aufgenommen werden. Die Zeit drängt, denn Ende des Monats läuft ein Unterstützungsprogramm aus, in dessen Rahmen Millionen von arbeitslosen Amerikanern eine zusätzliche Finanzhilfe von wöchentlich 600 Dollar erhalten. "Es scheint auf eine Verlängerung des Programms hinauszulaufen", meint Andrew Hunter, Volkswirt bei Capital Economics. Die Datenlage lege nahe, dass der Bedarf an finanzieller Unterstützung in den zurückliegenden Wochen gestiegen sei.

An Konjunkturdaten steht vor Börsenbeginn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche zur Veröffentlichung an. Volkswirte schätzen, dass - wie in der Woche davor - 1,3 Millionen Amerikaner erstmals Unterstützung beantragt haben. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index der Frühindikatoren. Die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Zweitquartalszahlen von Tesla werden positiv aufgenommen; die Aktie legt im vorbörslichen Handel um rund 5 Prozent zu. Der Hersteller von Elektroautos hat das vierte Quartal in Folge einen Gewinn vermeldet. Analysten hatten hingegen prognostiziert, dass Tesla in die Verlustzone rutschen würde.

Die Befürchtungen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien zwar nicht ausgeräumt, doch hätten bislang schon etliche Unternehmen bessere Zahlen vorgelegt als befürchtet, sagt Altaf Kassam, Leiter der Investmentstrategie bei State Street Global. Mit einem Minus von 1,8 Prozent reagiert derweil die Microsoft-Aktie auf den Zahlenausweis, den der Konzern ebenfalls schon am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht hat. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 13 Prozent, und das Nettoergebnis fiel dank des starken Cloudgeschäfts nicht so stark wie befürchtet, doch bemängeln Analysten die Margen in einigen Teilbereichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.