Mit mehreren deutschen Behörden hat Samsung eine Ausweisfunktion fürs Smartphone entwickelt. Der Personalausweis auf dem Smartphone soll ein neues Sicherheitsniveau für die Online-Identifikation bieten. Die neue E-ID könnte neben dem Ausweis auch für andere Dokumente genutzt werden. Noch in diesem Jahr soll der elektronische Personalausweis auf bestimmte Samsung Galaxy Smartphones kommen. Samsung Electronics, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Bundesdruckerei und die Deutsche Telekom Security haben gemeinsam die technischen Grundlagen entwickelt, wie Samsung mitteilt. Sobald die mobile E-ID-Lösung in Deutschland verfügbar ist, soll der Ausweis aufs...

