Mit dem Plugin Shopware Markets will es Shopware Händlern künftig erleichtern, ihre Waren auf Drittmarktplätzen anzubieten. Der Release ist voraussichtlich im August oder September.Shopware hat angekündigt, dass der neue Dienst Shopware Markets voraussichtlich im August oder September 2020 für Shopware 6 ausgerollt wird. Das Plugin soll Shopbetreibern die nahtlose Anbindung ihres Shopware-Onlineshops an Drittmarktplätze wie Amazon und Ebay erleichtern. Wer Markets bereits jetzt testen will, kann sich als Beta-Tester bewerben und das Plugin dadurch nach Release sechs Monate ...

