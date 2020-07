=== 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1Q, Newbury *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 50,7 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 47,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 45,2 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Besuch des Wasserstoff-Kompetenzzentrums der BMW Group, Garching *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 zuvor: 48,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,3 zuvor: 47,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,0 zuvor: 48,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 50,1 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -16,5 Punkte zuvor: -22,9 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 49,8 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: +16,6% gg Vm - DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1H, München - EU/Ratingüberprüfungen für Slowakei (S&P), Türkei (S&P), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Griechenland (Fitch), Tschechien (Fitch) - Börsenfeiertag Japan ===

