Ermutigende Firmenbilanzen haben Europas Börsen am Donnerstag gestützt. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch von wieder angestiegenen Arbeitslosenzahlen in den USA getrübt. Dax und der EuroStoxx50 notierten am Donnerstag jeweils 0,2 Prozent höher bei 13.134 und 377 Punkten. Die US-Futures gaben ihre anfänglichen Kursgewinne ab und lagen im Minus.

