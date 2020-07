SD-Leser - zumindest die alten Hasen unter ihnen - kennen die Aktie von Nano One Materials (WKN: A14QDY) zu Kursen von 0,20 CA$. Jetzt katapultieren Anleger den Profiteur des Batterienbooms in neue Sphären - bis auf 3,46 CA$ am Mittwoch. Leser liegen somit sensationelle +1.630% im Gewinn. Seit unserem Eingangstipp Ende 2015 hat sich der Kurs mehr als versiebzehnfacht. Aus Anlegersicht rät sich, Nano One weiter genau zu beobachten. Zeitnah stehen potenziell transformierende Meilensteine auf der Agenda. ...

