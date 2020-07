Wien (www.fondscheck.de) - Der neu aufgelegte Gamma Plus Fonds (ISIN DE000A2PYPV6/ WKN A2PYPV) der Conservative Concept Portfolio Management soll das Entscheidungsdilemma von Anlegern zwischen Kapitalwachstum und Risikoabsicherung lösen, so die Experten von "FONDS professionell".Portfoliomanager Markus Buchmann kombiniere dazu ein Basisportfolio aus liquiden Investment-Grade-Anleihen als Unterbau mit einem Options-Portfolio, das seinen Fokus auf der Ausgeglichenheit der Portfoliokennziffern habe. In einem neutralen bis positiven Börsenumfeld profitiere der Anleger somit von einem stabilen Wachstum. ...

