BERLIN (dpa-AFX) - An den Berliner Flughäfen werden Reiserückkehrer aus Risikogebieten voraussichtlich ab kommender Woche auf das Coronavirus getestet. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag an. "Wir sind schon seit vergangener Woche im Gespräch mit der Flughafengesellschaft und koordinieren aktuell, wo und ab wann wir die Teststellen für die Rückkehrer aus RKI-Risikoländern in Tegel und Schönefeld installieren", sagte der SPD-Politiker. "Unser Ziel ist es, dass wir zu Beginn der kommenden Woche dort Covid-19-Teststellen anbieten können."



Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen bundesweit an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Ein Gesamtpaket zum Umgang mit Rückkehrern wollen die Minister am Freitag beschließen.



Die Einstufung von Staaten mit besonders vielen Corona-Infektionen als Risikogebiet basiert auf der wissenschaftlichen Expertise des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI stuft einen Großteil aller Staaten weltweit derzeit als Corona-Risikogebiet ein, darunter die USA, Brasilien und Indien. Je nach Regelung der Bundesländer kann eine 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten fällig werden. Keine Quarantänepflicht gilt für Einreisende aus fast allen EU-Staaten, Ausnahme ist Luxemburg./kr/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de