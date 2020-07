Facebook räumt auf: Das soziale Netzwerk testet gerade ein aufgeräumteres Layout für die Seiten und stellt dabei auch den Like-Button infrage. Kann eine derart radikale Veränderung funktionieren? Facebook testet derzeit neue Layout-Varianten, die einzelne Nutzer in der Mobile App sehen können, und hat dabei den Feed der Seiten (nicht der persönlichen Profile) radikal entrümpelt. Wie viele Nutzer die neue Seitenansicht bisher schon nutzen können, ist nicht bekannt, aber laut TechCrunch will das soziale Netzwerk die Tests in nächster Zeit einer breiteren Zielgruppe an Autoren, Kreatoren ...

