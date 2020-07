Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor erweitert seine kostengünstige Core-ETF-Palette um einen neuen Anleihe ETF, so Lyxor Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF (ISIN LU2099288503/ WKN LYX01J; Monthly Hedged to EUR: ISIN LU2099289147/ WKN LYX01H) bildet den "FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets" aus der etablierten FTSE World Government Bond Index (WGBI)-Familie ab. Der ETF investiert in Investment-Grade-Staatsanleihen von G7- und Euro-Ländern und ist damit in den bedeutendsten Märkten für Staatsanleihen aus Japan, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, den USA und Kanada diversifiziert. ...

