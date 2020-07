FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 24. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Umsatz 07:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Finnair, Q2-Zahlen FRA: Thales, Halbjahreszahlen NOR: Equinor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 07/20 (vorab) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/20 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/20 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/20 EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland, ESM, EFSF SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht BMW zur Information über den Entwicklungsstand der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie 10:00 DEU: Im juristischen Streit zwischen einem kommunalen Energieunternehmen und dem Land um Windräder auf dem Taunuskamm könnte Entscheidung fallen, Wiesbaden 12:00 EUR: EU-Kommission präsentiert Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise DEU: Erste Kreuzfahrt von TUI Cruises mit der "Mein Schiff 2" von Hamburg aus HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi