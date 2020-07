(neu: Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Zuwachs von bis zu 6,7 Prozent haben die Daimler-Aktien am Donnerstag auf jüngste Sparpläne des Autobauers reagiert. Hinzu kamen positive Analystenkommentare. So strich die US-Bank Citigroup ihre Verkaufsempfehlung für die Anteile des Autobauers. Während der Dax seine Gewinne abgab, konnte aber auch Daimler das hohe Niveau nicht ganz verteidigen. Am Ende blieb ein deutliches Plus von 4,26 Prozent auf 40,83 Euro.



Ihre im Zuge der Corona-Krise eingefahrenen Kursverluste konnten die Daimler-Papiere am Donnerstag zwischenzeitlich wieder komplett aufholen. In der Spitze kamen sie am Donnerstagmorgen mit 41,78 Euro über ihr Zwischenhoch von Anfang Juni bei 41,49 Euro hinaus und kosteten damit fast wieder so viel wie Ende Februar, als der Corona-Crash begann.



Die Corona-Krise stürzte die Stuttgarter zwar tief in die roten Zahlen. Auch im zweiten Quartal meldete der Konzern unter dem Strich einen Milliardenverlust. Daimler-Chef Ola Källenius kündigte aber nun an, das Sparprogramm von 2022 bis 2025 auszudehnen - das kam am Markt offenbar gut an.



Goldman-Sachs-Analyst George Galliers lobte denn auch in seiner aktuellen Studie die starken Kosteneinsparungen. Der Ausblick stimme zuversichtlich. Allerdings erschienen die Papiere noch immer teuer bewertet, weshalb Galliers weiter zum Verkauf der Anteilscheine rät.



Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zog derweil Vergleiche zwischen den traditionellen Autobauern wie eben Daimler, die auf die Kostenbremse treten müssen und hohe Verluste ausweisen, und dem US-Elektroautohersteller Tesla , der gerade den vierten Quartalsgewinn in Folge vorgelegt hat. "Deutlicher könnten sich die Trends am weltweiten Automobilmarkt nicht abbilden", so Stanzl./ajx/la/mis/ajx/tih/he

