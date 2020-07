(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.07.2020 - Technologiewerte verzeichnen am Donnerstag Verluste. Der TecDAX korrigiert, an der Wall Street rutschen Microsoft nach einem Rekordquartal ab. Tesla bleiben derweil stabil. Der DAX notiert nahezu unverändert bei 13.101 Punkten. Hier geht es für Wirecard, Deutsche Bank und Allianz nach unten. Daimler, Continental und BMW klettern. Der MDAX verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...