Am 21. Mai nahm die Mary Kay Inc., die sich für die Stärkung der Rolle und des Unternehmertums von Frauen weltweit einsetzt, bei der virtuellen Konferenz des International Women's Forum (IWF) an einer Sitzung mit dem Titel "SAFE SETS: An online panel discussion with TIME'S UP UK" (SICHERE SETS: Eine Online-Podiumsdiskussion mit TIME'S UP UK) teil.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005755/de/

Carolyn Passey, General Manager, Mary Kay United Kingdom Ireland (Photo: Mary Kay Inc.)

Die Live-Sitzung befasste sich mit dem für Frauen auf der ganzen Welt allgegenwärtigen Thema: sexuelle Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz. TIME'S UP UK betonte die entscheidende Bedeutung einer kulturellen Veränderung, um einen sicheren Arbeitsplatz frei von Belästigung zu gewährleisten, und verwies auf die Arbeit, die geleistet wird, um die Sicherheit für Frauen im Filmbereich mit Hilfe von Intimitätsrichtlinien zu definieren.

Zu den Rednern von TIME'S UP UK gehörten unter anderem die Folgenden:

Dame Heather Rabbatts, TIME'S UP UK Chair, Managing Director von Cove Pictures; Vorsitzende von Soho Theatre und nicht-exekutives Vorstandsmitglied von Arts Alliance.

TIME'S UP UK Chair, Managing Director von Cove Pictures; Vorsitzende von Soho Theatre und nicht-exekutives Vorstandsmitglied von Arts Alliance. Ita O'Brien, die führende Intimitätskoordinatorin im Vereinigten Königreich und Gründerin von Intimacy on Set, ihrem Unternehmen, durch das sie bewährte Praktiken in Bezug auf Intimität und Nacktheit in Film, Fernsehen und Theater entwickelt hat und durch das sie Intimitätskoordinatorinnen auf der ganzen Welt ausbildet.

"Die Bemühungen von TIME'S UP werden dazu beitragen, umfassendere Veränderungen für Frauen am Arbeitsplatz herbeizuführen weltweit und branchenübergreifend", sagte Carolyn Passey, Geschäftsführerin von Mary Kay UK und Irland. "Als eine der weltweit führenden Verfechterinnen der Stärkung der Rolle der Frau ist Mary Kay stolz darauf, über das IWF Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, die sich dafür einsetzen, anderen Frauen eine Stimme zu geben, ihnen zu helfen, ihre Identität zu verwirklichen und ihre eigenen Grenzen zu definieren."

"Im Laufe des Gesprächs wurde immer deutlicher, wie MeToo und TIME'S UP einen großen und positiven Einfluss darauf hatten, die Art und Weise, wie Produktionen ablaufen, zu verändern. Sie haben auf viele neue Weisen zu besseren Praktiken gewechselt, insbesondere durch die neue Rolle der Intimitätskoordinatorin", sagte Dame Heather Rabbatts. "Bei dem Gespräch über sichere Sets geht es darum, wie wir die Kultur verändern, und zwar in einer Branche nach der anderen, bis wir dieses Gespräch nie wieder führen müssen."

"Ja", bedeutet ja, "nein" bedeutet nein, und "vielleicht" bedeutet nein wir zelebrieren und nehmen das "Nein" an, betonte Ita O'Brien, als sie von dem Prozess sprach, in dessen Verlauf die Schauspieler bei den Dreharbeiten intimer Szenen ihr Komfortniveau zum Ausdruck bringen können. Die von O'Brien gegründete Firma Intimacy on Set hat Richtlinien aufgestellt, um klare Wege der Kommunikation und des Einverständnisses nicht nur zwischen den Schauspielern, sondern auch zwischen allen anderen an den Dreharbeiten intimer und emotionaler Szenen Beteiligten zu schaffen. "Klare Grenzen schaffen in Wirklichkeit Freiheit und helfen zu verstehen, was für Sie richtig ist."

"Diese Aussage trifft den Kern der Sache und zeigt, wie wir alle lernen, zum Ausdruck zu bringen, wo unsere Grenzen liegen, und dass wir keine Angst davor haben, sie aufzuzeigen", schloss Dame Heather Rabbatts. "Es ist sehr wichtig, über Mechanismen zu verfügen, um sich selbst zu schützen, damit wir wissen, dass wir ein ‚Nein' aussprechen können. Das sollte uns in all den heiklen und schwierigen Situationen, die uns im Leben begegnen, ob privat oder beruflich, stärken."

"Es ist ermutigend zu sehen, welch einflussreiche Arbeit weibliche Vordenkerinnen und Fürsprecherinnen in den letzten Jahren für die Förderung der Sicherheit von Frauen am Arbeitsplatz geleistet haben. Diese Frauen, einige der einflussreichsten Vordenkerinnen im Vereinigten Königreich, haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich für die nächste Generation von Frauen einzusetzen, damit diese die Führungskräfte von morgen werden", sagte Marty Wikstrom, Mitglied des IWF U.K. und Ko-Vorsitzender der Cornerstone-Konferenz. "Das IWF fördert seit 1974 die Führungsrolle von Frauen und setzt sich weltweit für die Gleichstellung von Frauen ein, und Mary Kay setzt sich seit 1963 für das Unternehmertum und die Führungsrolle von Frauen ein. Diese Sitzung spiegelt ein Zusammenkommen Gleichgesinnter wider, und wir sind stolz darauf, diese von Frauen getragene Partnerschaft vorzustellen."

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Über das Internationale Frauenforum (International Women's Forum, IWF) und die Leadership Foundation

Das IWF ist eine Organisation mit ausschließlich auf Einladung arbeitenden Mitgliedern, der mehr als 7.000 unterschiedliche und erfahrene Frauen aus 33 Nationen auf sechs Kontinenten angehören. Das IWF fördert die Führungsrolle von Frauen und setzt sich weltweit für Gleichberechtigung ein, indem sie weltweit und auf lokaler Ebene fähige Frauen miteinander verbindet. Zu den Mitgliedern gehören Fortune-500-Führungskräfte, Regierungschefs von der lokalen bis hin zur staatlichen Ebene, internationale Führungskräfte aus dem Non-Profit-Bereich sowie Koryphäen aus den Bereichen Akademie, Kunst und Wissenschaft: www.iwforum.org.

Über TIME'S UP UK

TIME'S UP ist eine Organisation, die sich für eine sichere, faire und würdevolle Arbeit für alle Frauen einsetzt. Als Reaktion auf die wachsende "TIME'S UP"-Bewegung in den USA hat eine Gruppe von im Vereinigten Königreich lebenden Frauen Schauspielerinnen, Produzentinnen, Schriftstellerinnen und andere aus der Film-, Fernseh- und Theaterbranche eine Schwesterinitiative im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, wird sie unter der Marke TIME'S UP ins Leben gerufen und zielt darauf ab, die in den USA bereits verbreitete Botschaft zu verstärken und zu intensivieren.

Die britische Bewegung möchte auf den Schlüsselelementen des von TIME'S UP veröffentlichten Solidaritätsbriefes und der Erklärung der Aktivisten, die an den Globes teilnahmen, aufbauen, in denen die Notwendigkeit betont wurde, die Zusammenhänge zwischen den Enthüllungen über Belästigung in Hollywood und dem weiter gefassten, systematischen Charakter von Belästigung und Gewalt gegen Frauen in allen Branchen, Kontexten und Ländern hervorzuheben, in der Erkenntnis, dass dieses Thema allgemein gültig ist. Wir streben nach Stärke in Einheit und größtmöglicher Zusammenarbeit. Die Erklärung der Aktivistinnen zeigte auch auf, wie sich die "TIME'S UP"-Initiative einem ständig wachsenden Kollektiv von Organisationen, Bewegungen und Führungspersönlichkeiten anschließt, die sich für die Überwindung geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzen. Die Arbeit im Vereinigten Königreich steht in absoluter Solidarität mit den bestehenden Bewegungen: TIME'S UP UK ist jetzt ebenfalls eine neu gegründete Wohltätigkeitsorganisation, und als solche können wir die Arbeit nur mit Unterstützung und Spenden weiterführen. Wir sind uns alle bewusst, dass wir vor beispiellosen Herausforderungen stehen, aber da sich TIME'S UP auf die Sicherheit aller Frauen am Arbeitsplatz konzentriert, wozu jetzt auch das Zuhause gehört, hoffen wir, dass Sie uns unterstützen können: www.timesupuk.org.

Über Intimacy on Set

Intimacy on Set wurde 2018 gegründet und bietet Dienstleistungen für Fernsehen, Film und Theater, wenn es um Intimität, sexuelle Inhalte und Nacktheit geht. Die Gründerin, führende Intimitätskoordinatorin im Vereinigten Königreich, Ita O'Brien, leistete Pionierarbeit in der Rolle der Intimitätskoordinatorin und entwickelt seit 2014 Richtlinien zu Best Practices für die Intimität am Set (Intimacy on Set), die in der Branche weit verbreitet sind. Vertreten von der TIME'S UP-Bewegung und anderen, setzt sich die Firma für sichere, faire und würdevolle Arbeit für alle ein. O'Brien hat an zahlreichen hochkarätigen Produktionen mitgewirkt, darunter "Normal People" (BBC3/Hulu), "Sex Education 1&2" (Netflix), "Gangs of London" (Sky Atlantic), "The Great" (Hulu) und "I May Destroy You" (BBC/HBO), und wurde in den nationalen und internationalen Medien als führende Sprecherin in diesem Bereich ausführlich vorgestellt: www.intimacyonset.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200723005755/de/

Contacts:

Mary Kay Inc. Unternehmenskommunikation

marykay.com/newsroom

+1 972-687-5332 oder media@mkcorp.com