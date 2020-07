DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.371,74 +0,03% -9,97% Stoxx50 3.064,27 +0,08% -9,95% DAX 13.103,39 -0,01% -1,10% FTSE 6.211,44 +0,07% -17,70% CAC 5.033,76 -0,07% -15,80% DJIA 26.932,32 -0,27% -5,63% S&P-500 3.265,28 -0,33% +1,07% Nasdaq-Comp. 10.606,06 -0,93% +18,20% Nasdaq-100 10.730,16 -1,29% +22,87% Nikkei-225 0,00 0% -3,83% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,68 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,03 41,90 +0,3% 0,13 -27,3% Brent/ICE 44,22 44,29 -0,2% -0,07 -29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.895,07 1.872,50 +1,2% +22,57 +24,9% Silber (Spot) 22,88 23,08 -0,8% -0,19 +28,2% Platin (Spot) 923,98 925,00 -0,1% -1,03 -4,3% Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,5% +0,02 +3,9%

Die Feinunze Gold verteuerte sich massiv auf den höchsten Stand seit fast neun Jahren und nur noch gut 20 Dollar unter dem damaligen Allzeithoch. "Gold hat das Potential, bis 2.000 US-Dollar pro Feinunze bis zum Jahresende zu steigen. Im Jahr 2021 sind 2.200 Dollar drin", heißt es bei Vontobel. Für das Gold sprächen aktuell die Geldpolitik, die Fiskalpolitik, die grüne Energiewende sowie Angebotsengpässe. Der Silberpreis, der an den vergtangenen Tagen noch deutlich kräftiger haussierte als Gold, legt derweil eine kleine Verschnaufpause ein.

Die Ölpreise geben minimal nach. Eigentlich spreche Einiges für höhere Preise, meint Energy Aspects und nennt etwa die von Saudi-Arabien und Russland bekundete Absicht, den Großteil der geplanten Fördermengenerhöhungen dem heimischen Markt zur Verfügung zu stellen. Allerdings fehlten chinesische Käufe. Die Öllager in China seien voll, dazu kämen widrige Umstände wie die Überschwemmungen im Süden des Landes. Es werde also noch einige Zeit dauern, bis China wieder als Käufer auftrete.

FINANZMARKT USA

Schlechte Nachrichten vom Arbeitsmarkt dämpfen am Donnerstag die Kauflaune der Anleger an den US-Börsen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche wider Erwarten deutlich gestiegen. Belastend wirkt auch die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. "Vorsichtige" Hoffnungen auf ein neues Corona-Hilfspaket und überzeugende Quartalsausweise, etwa von Tesla, verhindern allerdings größere Abgaben. Die Twitter-Aktie springt um 6,8 Prozent nach oben. Der Betreiber des gleichnamigen Kurznachrichtendiensts hat zwar im zweiten Quartal einen deutlichen Verlust geschrieben und mit Umsatz wie Ergebnis die Erwartungen verfehlt, gleichzeitig aber mehr Nutzer hinzugewonnen als erwartet. Die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Zweitquartalszahlen von Tesla wurden zunächst ebenfalls positiv aufgenommen; die Aktie liegt aber mittlerweile 0,1 Prozent im Minus. Händler verweisen auf den jüngsten Höhenflug der Aktie, der sie anfällig macht für Gewinnmitnahmen. Mit einem Minus von 2 Prozent reagiert die Microsoft-Aktie auf den Zahlenausweis des Konzerns. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 13 Prozent, und das Nettoergebnis fiel dank des starken Cloudgeschäfts nicht so stark wie befürchtet, doch bemängeln Analysten die Margen in einigen Teilbereichen. Durchwachsen sind auch die Zahlen ausgefallen, die der Süßwarenkonzern Hershey veröffentlicht hat. Allerdings ist das Management zuversichtlich, den Umsatz im zweiten Halbjahr wieder steigern zu können. Die Aktie steigt um 4,3 Prozent. Ebenfalls nach Zahlenvorlage geben die Aktien des Telekomkonzerns AT&T um 1,3 Prozent nach. Der Quartalsausweis der Fluggesellschaft American Airlines wird mit einem Plus von 2,6 Prozent quittiert.

Die schwächeren Arbeitsmarktdaten lassen Anleger zu Staatsanleihen greifen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,0 Basispunkte auf 0,58 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag wenig verändert. Eine Reihe guter Unternehmenszahlen stützte zunächst. Rückenwind kam auch von der besser als erwartet ausgefallenen GfK-Konsumstimmung in Deutschland. Am Nachmittag dämpften allerdings schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Kauflaune. Nach Vorlage endgültiger Zahlen gewannen Daimler 4,3 Prozent. Die Deutsche Bank sprach von beruhigenden Details. Die Analysten der NordLB erwarten derweil eine Konsolidierungswelle in der Autoindustrie. Als mögliche Partner für Daimler sehen sie BMW (plus 2 Prozent) , Renault/Nissan (Renault plus 7,2 Prozent) oder Volvo/Geely (Volvo minus 0,4 Prozent). Der Sektor der Automobilhersteller stellte mit einem Plus von 2,1 Prozent den größten Gewinner in Europa. Überraschend gut fielen die Quartalszahlen von Unilever aus. Die Aktie schoss um 7,8 Prozent nach oben. In London verteuerten sich Sagen nach Vorlage guter Neunmonatszahlen und eines überzeugenden Ausblicks um 6,6 Prozent. Auch die Zahlen von Pernod Ricard (plus 2,5 Prozent) stießen auf positives Echo. Pernod Ricard hat zudem den Ausblick angehoben. Roche gaben um 3,1 Prozent nach. Der bereinigte Gewinn ist hier laut Citi zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings haben die Erlöse die Prognosen um rund 3 Prozent verfehlt. Im Mediensektor haussierten Publicis um 8 Prozent. "Die Zahlen sind viel besser als erwartet", so ein Händler. Ganz anders Relx: Hier ging es um 3,7 Prozent nach unten nach den Quartalszahlen. Relx warnt vor weiteren Unsicherheiten und beabsichtigt in diesem Jahr keine Aktienrückkäufe mehr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1619 +0,40% 1,1587 1,1590 +3,6% EUR/JPY 124,13 +0,10% 124,17 124,18 +1,8% EUR/CHF 1,0746 -0,09% 1,0756 1,0769 -1,0% EUR/GBP 0,9108 +0,19% 0,9091 0,9104 +7,6% USD/JPY 106,84 -0,29% 107,13 107,15 -1,8% GBP/USD 1,2757 +0,20% 1,2747 1,2730 -3,7% USD/CNH (Offshore) 7,0033 -0,19% 6,9983 7,0041 +0,5% Bitcoin BTC/USD 9.558,26 +1,94% 9.497,26 9.338,01 +32,6%

Der Euro hat die Marke von 1,16 Dollar nun deutlich überschritten. Zwar habe der Euro gegenüber dem Dollar deutlich zugelegt und sei auf dem besten Wege zu einem Zweijahreshoch, doch der Anstieg sei zu einem guten Teil auch auf eine allgemeine Dollar-Schwäche zurückzuführen, befindet Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen und betont, das Aufwertungspotenzial des Euro nicht zu unterschätzen. Sobald der Markt über die kurzfristigen Konjunktureffekte des jüngsten EU-Deals hinwegschaue und sich auch auf die langfristigen Implikationen fokussiere, könne er sich auf einen stärkeren Aufwertungstrend begeben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz gezeigt. In der gesamten Region, vor allem aber in China, belastete die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts. Bremsend wirkte laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Corona-Hilfen an Arbeitslose. In Japan ruht der Handel feiertagsbedingt bis einschließlich Freitag. In Schanghai zählten Banken- und Immobilienwerte zu den größten Verlierern. Die Betreiber von zollfreien Geschäften wurden weiter gekauft in der Hoffnung auf ein Anspringen des Tourismus nach den Abriegelungen. China Tourism Group Duty Free stiegen um 10 Prozent. Positiv für die Stimmung in Hongkong wurden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien bewertet. Analysten sahen aber angesichts der wieder stärker grassierenden Coronavirus-Pandemie in der Sonderverwaltungszone wenig Spielraum nach oben. Neben Ant strebt mit Lufax laut Berichten ein weiteres Unternehmen der Region an die Börse. Der chinesische Vermögensverwalter, hinter dem der Versicherungskonzern Ping An Insurance steht, plant offenbar ein Listing in den USA noch im laufenden Jahr. Ping An lagen 0,5 Prozent im Minus. In Südkorea führten nach überraschend schwachen BIP-Daten Schiffsbau- und Stahlwerte die Liste der Verlierer an: Korea Shipbuilding & Offshore Engineering büßten 2 und Hyundai Steel 5,1 Prozent ein. Nach zunächst als solide eingestuften Zweitquartalszahlen drehten SK Hynix im Verlauf 1 Prozent ins Minus. Hyundai Motor legten dagegen nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 5,1 Prozent zu. In Australien zeigte sich der Markt etwas fester. Finanzminister Josh Frydenberg erwartet für das nächste Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum. Die Goldminenbetreiber Newcrest (plus 1,9 Prozent) und Evolution (minus 2 Prozent) legten Zwischenberichte zum vierten Quartal vor. Die Kurse hatten in jüngster Zeit vor allem vom derzeit auf Haussekurs befindlichen Goldpreis profitiert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Wirecard-Untersuchung in Philippinen hat 2 Bankangestellte im Visier

Im Fall Wirecard haben philippinische Ermittler nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Personen und Gesellschaften identifiziert, die für die Ermittlungen von Interesse sind. Sie konzentrieren sich auf zwei Bankmitarbeiter, die möglicherweise den multinationalen Bilanzskandal bei dem insolventen deutschen Zahlungsdienstleister ermöglicht haben.

Biofrontera verlängert Verträge mit Vorstand

Der Aufsichtsrat der Biofrontera AG hat die Verträge von Vorstandschef Hermann Lübbert und Finanzvorstand Thomas Schaffer um jeweils zwei Jahre verlängert.

Bosch beendet Kurzarbeit teilweise

Bosch wird die Kurzarbeit der Beschäftigten in Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Verwaltung an einigen deutschen Standorten im Großraum Stuttgart zum 1. August beenden und stattdessen deren Arbeitszeit bis zum Jahresende absenken. "Darauf haben sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter geeinigt", sagte eine Sprecherin von Bosch der Wirtschaftswoche.

MLP bestätigt nach EBIT-Gewinn Jahresprognose

Der Finanzdienstleister MLP hat nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 8 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen leichten EBIT-Verlust von 0,3 Millionen Euro verbucht. Die Entwicklung geht laut Mitteilung vor allem auf eine Steigerung im Vermögensmanagment zurück. Zudem profitierte MLP von Umsatzsteuerrückerstattungen von 3,4 Millionen Euro.

PWO-Gewinn bricht im ersten Halbjahr ein

Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) hat auch im zweiten Quartal unter der Corona-Krise gelitten. Für das erste Halbjahr ergaben sich Umsatz von 158,2 Millionen Euro nach 236,9 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Das EBIT vor Währungseffekten fiel um 93 Prozent auf 1,0 Million Euro. Die Standorte in Tschechien und insbesondere China arbeiteten profitabel, während die übrigen Verluste ausweisen.

AT&T-Gewinn von Pandemie und Druck im Satelitten-TV-Geschäft belastet

Der US-Telekom- und Medienkonzern AT&T hat im zweiten Quartal weniger als halb soviel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Die Corona-Pandemie und ein schwaches Satelliten-TV-Geschäft überschatteten den Start seines On-Demand-Videodienstes.

Twitter trotz starkem Nutzeranstieg mit Verlust

Twitter hat im zweiten Quartal einen deutlichen Verlust geschrieben. Die Markterwartungen beim Nutzeranstieg wurden allerdings übertroffen. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 6,3 Prozent zu. Wie der Kurzbotschaftendienst mitteilte, stieg die Zahl der monatlichen Nutzer im Vergleich zum Vorquartal um 20 Millionen auf 186 Millionen. Analysten hatten nur mit einem Anstieg auf rund 172 Millionen gerechnet.

