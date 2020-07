The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2020



ISIN Name



US7800976893 ROYAL BK SCOTLD ADR/2

