New York und London (ots/PRNewswire) - Neue Filiale im Vereinigten Königreich soll europäischen Bank- und Börsenkunden örtliche Unterstützung bieten3Forge, ein führender Anbieter von Datenvirtualisierungstechnik, gab heute die Erweiterung ihrer globalen Präsenz mit der Eröffnung einer Filiale in London bekannt. Die britische Filiale von 3Forge befindet sich im Stadtteil Canary Wharf und ermöglicht dem Unternehmen mit Sitz in New York eine erhebliche Verbesserung der örtlichen Unterstützung für seine umfassende Kundenbasis, zu der u. a. drei der größten Banken der Welt gehören, die im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Kontinent Geschäfte tätigen.Die Expansion gibt dem Unternehmen außerdem ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeiten für seine AMI-Analyseplattform mit Top-Bewertung, die Unternehmenskunden schnelle, präzise und aufschlussreiche Datenanalysen bereitstellt und ihnen außerdem einen besseren Zugang zum umfassenden Technologie-Talentpool der Region gibt, damit sie auf künftiges Wachstum vorbereitet sind.Gründer und CTO Robert Cooke meint dazu: "Die Eröffnung unserer Filiale in London ist ein wichtiger Meilenstein in unserer zehnjährigen Geschichte. Unsere Expansion in Europa bringt uns unseren weltweiten Bankkunden näher, deren Zahl rapide zunimmt, und gibt uns die Fähigkeit, ihnen den bestmöglichen Support zu bieten."Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass John Soulis und Kim Akius als Erste zu Ingenieuren mit direktem Kundenkontakt in der Filiale im Vereinigten Königreich ernannt wurden. "Wir haben großes Glück, dass John und Kim unserem erfahrenen und engagierten Technologieteam beigetreten sind", sagt Cooke. "Wir freuen uns auf ihre Beiträge."Informationen zu 3Forge LLC3Forge arbeitet weiter an der Verfeinerung ihrer skalierbaren webbasierten Unternehmensplattform, um den Austausch von Legacy-Anwendungen zu erleichtern, die Produktivität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) drastisch um 50 Prozent zu senken. 3Forge ist der Marktführer für die Tier-1-Visualisierung von historischen und Echtzeitdaten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen. Bei einem unabhängigen Test der AMI-Plattform von 3Forge durch das Securities Technology Analysis Center (STAC), übertraf die preisgekrönte AMI-Plattform die Echtzeitleistung traditioneller schwergewichtiger Frontends. 3Forge LLC hat ihren Hauptsitz in New York, NY. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.3forge.com und linkedIncom/company/3forge.Detaillierte Informationen erhalten Sie von:Peter SibirzeffHead of Business Development3Forge LLCMobiltelefon: +1.646.321.4139peter.sibirzeff@3forge.comOriginal-Content von: 3Forge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100076890/100852521