Alle Teile des vielfältigen neuseeländischen Gartenbausektors haben mit wichtigen Regierungsabteilungen zusammengearbeitet, um eine von der Industrie geleitete, von der Regierung ermöglichte Strategie "Fit for a Better World" zu entwickeln, die sicherstellen wird, der Gartenbau führt Neuseelands Erholung nach Covid an, wie New Zealand Growers Incorporated (NZKGI)...

Den vollständigen Artikel lesen ...