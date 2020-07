Tesla konnte auch im zweiten Quartal 2020 einen Gewinn ausweisen und hielt sich seit seiner Gründung somit erstmalig ein Jahr in den schwarzen Zahlen.? Tesla-Aktie auf Höhenflug? Anleger- und Analysten-Erwartungen in Q2 übertroffen ? Viertes Quartal in Folge rentabel - Aufstieg in S&P 500?Laut Dan Ives müssen sich Tesla-Bullen bereits zuvor sicher gewesen sein, dass Tesla auch im abgelaufenen Quartal rentabel bleibt, denn für sie sei der Aufstieg in den S&P 500 bereits vor Bekanntgabe ...

