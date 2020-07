Nicht erst seit Ausbruch des Corona-Virus verdienen Pharmafirmen viel Geld mit Impfstoffen. Doch der Ansatz des Mainzer Unternehmens BioNTech revolutioniert den Markt und begeistert die Anleger. Genauso wie die frühen Investoren von BioNTech via den MIG-Fonds sich nun mehr auf eine sensationelle Rendite freuen können, so steht Scottie Resources mit der Exploration und Erforschung von neuen Goldvorkommen noch am Anfang eines neuen Rohstoffzyklus. Amazon dagegen ist bereits am Börsenolymp angekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...