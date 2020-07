The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA RAWC XFRA AT000B013875 RAIF.BK INT. 16/20FLR 111 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0246650 FBG FINANCE 2022 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CA13668ZAD02 CANADIAN TIRE 2028 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CA13668ZAL28 CANADIAN TIRE 2034 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA CA13668ZAN83 CANADIAN TIRE 2035 MTN BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A12T8C3 AAREAL BANK MTN S.245 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R00T2 SACHSEN-ANH.LS 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2AANU5 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000EH1ABB0 COBA MTH E2353 BD00 BON EUR NCA XFRA US458140AQ35 INTEL CORP. 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US748148RU93 QUEBEC PROV. 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000MHB9452 MUENCH.HYP.BK.IS.15/20 BD02 BON EUR NCA XFRA US55608RAP55 MACQUARIE BK 15/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US85172FAJ84 SPRINGLEAF FIN. 2020 BD02 BON USD NCA HT6A XFRA XS1170096454 HAITONG INT.F.15 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1257592037 BK OF COMMUNICAT. 15/UND BD02 BON USD NCA 58F XFRA NO0010887029 FUNCOM SE EO -,20 EQ01 EQU EUR N