BOURSE DIRECT: Bourse Direct - Résultats du 1er semestre 2020 -Record d'activité au premier semestre 2020 Nombre d'ordres exécutés en croissance de 131,4% Hausse du Produit Net bancaire de 49,4% de 52,7% Recrutement de nouveaux comptes en hausse de 231,8%

Résultats du 1er semestre 2020

Record d'activité au premier semestre 2020

Nombre d'ordres exécutés en croissance de 131,4%

Hausse du Produit Net bancaire de 49,4% de 52,7%

Recrutement de nouveaux comptes en hausse de 231,8%

En M€ S1 2020 S1 2019 Variation* Produits d'exploitation bancaire 23,6 15,9 48,8% Charges d'exploitation bancaire -3,1 -2,2 44,9% Produit Net Bancaire 20,5 13,7 49,4% Charges d'exploitation -14,8 -13,2 11,4% Résultat d'exploitation 5,7 0,5 1 046,1% Impôt sur les bénéfices -1,8 -0,1 - Résultat net 3,9 0,35 1 081,4%

*Pourcentages calculés à partir des données à l'euro près.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, les marchés ont connu une très forte volatilité et les particuliers ont montré un intérêt accru pour la bourse en ligne. Les activités de Bourse Direct ont bénéficié de cet environnement exceptionnel, tant en termes de volume d'ordres, que de recrutement de nouveaux clients.

Bourse Direct a maintenu, pendant cette période, la continuité de son activité grâce à la motivation et au professionnalisme de ses équipes qui ont poursuivi leurs missions en télétravail sans rupture de service pour les clients. Bourse Direct continue de s'assurer du maintien la qualité de son service client tout en garantissant la sécurité et la santé de ses collaborateurs.

Dans ce contexte de marché, marqué par une très forte volatilité, Bourse Direct a exécuté près de 3,5 millions d'ordres sur le 1er semestre 2020, soit plus de 2 fois les volumes enregistrés au 1er semestre 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019.

Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2020 a également été exceptionnel, en croissance de 231,8%, soit plus de 3 fois le nombre de comptes recrutés sur la même période en 2019 et supérieur à l'ensemble de l'année 2019. Bourse Direct enregistre ainsi près de 193 000 comptes au

30 juin 2020.

Résultats de Bourse Direct

Les produits d'exploitation bancaire de Bourse Direct s'établissent à 23,6 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 48,8% par rapport à la même période en 2019.

Les charges d'exploitation bancaire s'élèvent à 3,1 millions d'euros.

Ainsi, le produit net bancaire s'inscrit à 20,5 millions d'euros contre 13,7 millions d'euros en 2019, soit une hausse de 49,4% sur la période.

Les charges d'exploitation générale ont enregistré une augmentation sur la période et s'élèvent à 14,8 millions d'euros contre 13,2 millions d'euros au premier semestre 2019 en raison de la hausse d'activité.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2020 s'inscrit ainsi à 5,7 millions d'euros, contre 0,5 million d'euros sur la même période en 2019.

Le résultat net de Bourse Direct s'établit à 3,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 0,35 million d'euros au premier semestre 2019.

Structure de bilan

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 65,5 millions d'euros au 30 juin 2020 et la société dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie propre d'un montant de 49,1 millions d'euros à cette date. Bourse Direct a procédé à la distribution d'un dividende en mai 2020.



Perspectives

Sur son activité bourse, Bourse Direct entend continuer en 2020 d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie.

Par ailleurs Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

Les procédures d'audit relatives aux comptes semestriels sont en cours de réalisation.

Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie.

* Marché Euronext Actions, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin

** Les variations par rapport à 2019 sont établies sur les données en euros

Paris le 24 juillet 2020

A propos de Bourse Direct

Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d'exécution.

L'action Bourse Direct, rubrique Corporate.

Contacts Presse :

Bourse Direct - Virginie de Vichet - 01 56 43 70 20

Image 7 - Claire Doligez - 01 53 70 74 93

Attachment