Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--IPhone-Fans werden in diesem Jahr wahrscheinlich mindestens einen Monat länger als sonst warten müssen, bevor die glänzenden neuen Modelle enthüllt werden: Der Hersteller Apple hat seine jährliche Präsentation laut einem Tech-Blog in die zweite Oktoberhälfte gelegt, statt wie üblich in die ersten Septemberwochen. Der Konzern sei wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen bei der Produktion gezwungen, die Veranstaltung für die 5G-fähige iPhone 12-Serie zu verschieben, berichtet berichtete der japanische Apple-Blog Mac Otakara. Es wird erwartet, dass Apple vier neue Modelle ankündigt, wobei die 5G-Modelle im November auf den Markt kommen sollen.

July 24, 2020 01:11 ET (05:11 GMT)

