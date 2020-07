Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Außenminister Mike Pompeo hat China Tyrannei vorgeworfen und die "Staaten der freien Welt" aufgerufen, sich der Bedrohung durch Peking entgegenzustellen. "Wenn die freie Welt das kommunistische China nicht verändert, wird das kommunistische China uns verändern", sagte Pompeoda. Der Außenminister warf Peking weiter vor, die Großzügigkeit des Westens ausgenutzt zu haben. China agiere innenpolitisch zunehmend autoritär und nach außen immer aggressiver "in seiner Feindseligkeit gegenüber der Freiheit", sagte Pompeo. Früheren US-Regierungen warf der Republikaner vor, zu willfährig mit China umgegangen zu sein. Auch US-Unternehmen hätten sich den Forderungen Chinas allzu widerspruchslos gefügt. Der Außenminister verteidigte auch die Anordnung der US-Regierung, das chinesische Konsulat in Houston zu schließen. Die chinesische Vertretung in der texanischen Großstadt sei ein "Zentrum der Spionage und des Diebstahls geistigen Eigentums" gewesen, sagte er.

Die chinesische Regierung hat am Freitag die Schließung des US-Konsulats in Chengdu angeordnet. Dies sei eine "legitime und notwendige Reaktion auf unverschämte Maßnahmen der Vereinigten Staaten", erklärte das Außenministerium in Peking.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1Q, Newbury

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York

DIVIDENDENABSCHLAG

Nordwest Handel 0,80 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 50,7 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,3 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 47,3 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 45,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 zuvor: 48,3 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,3 zuvor: 47,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,0 zuvor: 48,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,1 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 50,1 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -16,5 Punkte zuvor: -22,9 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 47,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 49,8 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: +16,6% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.927,00 -0,37 S&P-500-Indikation 3.225,00 -0,44 Nasdaq-100-Indikation 10.491,00 -0,69 Nikkei-225 Feiertagspause Schanghai-Composite 3.222,72 -3,08 +/- Ticks Bund -Future 176,79 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.103,39 -0,01 DAX-Future 12.975,50 -1,11 XDAX 12.986,28 -1,11 MDAX 27.311,54 -0,29 TecDAX 3.154,59 -0,54 EuroStoxx50 3.371,74 0,03 Stoxx50 3.064,27 0,08 Dow-Jones 26.652,33 -1,31 S&P-500-Index 3.235,66 -1,23 Nasdaq-Comp. 10.461,42 -2,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,76 -3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Schwache Vorlagen der US-Börsen drücken voraussichtlich auch in Europa auf die Kurse. Die Anleger dürften sich erst einmal defensiv ausrichten und sich auf Versorger, antizyklischen Konsum sowie Pharmatitel konzentrieren. Besonders Technologiewerte stehen nun global unter Druck und belasten auch die übergreifenden Indizes: "Was bisher Segen war könnte in der Berichtssaison nun zum Fluch werden", sagt Ulrich Stephan von der Deutschen Bank mit Blick auf das hohe Gewicht nur weniger Titel in den US-Indizes. Hinzu kommt ein nachbörslicher Kurseinbruch von Intel, ebenfalls gegen eigentlich gute Quartalszahlen, weil sich die Entwicklung bestimmter neuer Produktionslinien für superschnelle Chips verzögert. Neue Impulse könnten im Tagesverlauf von zahlreichen Einkaufmanagerindizes ausgehen, vom belgischen Geschäftsklima und von den US-Neubauverkäufen.

Rückblick: Kaum verändert - Eine Reihe guter Unternehmenszahlen stützte zunächst. Rückenwind kam auch von der besser als erwartet ausgefallenen GfK-Konsumstimmung in Deutschland. Im Verlauf dämpften allerdings schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Kauflaune. Automobilwerte waren mit plus 2,1 Prozent stärkster Sektor in Europa. Hier stützte die Daimler-Aktie, die nach Vorlage endgültiger Zahlen 4,3 Prozent zulegte. Die Deutsche Bank sprach von beruhigenden Details. Die Analysten der NordLB erwarten derweil eine Konsolidierungswelle in der Autoindustrie. Als mögliche Partner für Daimler sehen sie BMW (plus 2 Prozent), Renault/Nissan (Renault plus 7,2 Prozent) oder Volvo/Geely (Volvo minus 0,4 Prozent). Überraschend gut fielen die Quartalszahlen von Unilever aus. Die Aktie schoss um 7,8 Prozent nach oben. Auch die Zahlen von Pernod Ricard (plus 2,5 Prozent) stießen auf positives Echo. Das Unternehmen hob zudem den Ausblick an. Roche gaben um 3,1 Prozent nach. Die Umsätze verfehlten hier laut Citi die Prognosen. Im Mediensektor gewannen Publicis 8 Prozent. "Die Zahlen sind viel besser als erwartet", so ein Händler zu dem Werbeunternehmen. Ganz anders Relx: Hier ging es um 3,7 Prozent nach unten nach den Quartalszahlen. Für die Analysten der Citigroup zeigen die schwachen Halbjahreszahlen, dass die Erwartungen zu hoch gesteckt seien.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Jungheinrich schossen um 15,1 Prozent nach oben. Die Quartalszahlen des Flurförderzeugherstellers waren viel besser als erwartet ausgefallen. Positiv werteten Analysten, dass Heidelberger Druck (plus 9,9 Prozent) die Dekonsolidierung vorantreibt und damit die Liquiditätslage stärkt. "Der Verkauf der Gallus Gruppe ist ein weiterer Schritt, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren", so Warburg. Gewinnmitnahmen drückten Hypoport um 3,9 Prozent. Das Unternehmen steigerte zwar den Umsatz im zweiten Quartal, verdiente operativ aber weniger. Amadeus Fire stiegen nach der Vorlage guter Zahlen um 3,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft wurde wegen der schwachen Wall-Street-Vorgaben verkauft, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Brenntag legten nach Vorlage von Zahlen um 1 Prozent zu. Dagegen ging es mit Shop Apotheke um 1 Prozent nach unten, ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen.

USA / WALL STREET

Schwach - Die Anleger nahmen eifrig Gewinne mit. Anlässe gab es genügend, unger anderen schlechte Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt und die jüngste Eskalation des Streits zwischen den USA und China. Am Aktienmarkt verkauften die Teilnehmer die großen Technologieaktien, die sich in den vergangenen Monaten gut geschlagen hatten. So verloren Amazon 3,7, Alphabet 3,1, Netflix 2,5 oder Apple 4,6 Prozent. Die Twitter-Aktie sprang dagegen um 4,1 Prozent nach oben. Der Betreiber des gleichnamigen Kurznachrichtendiensts hat mehr Nutzer hinzugewonnen als erwartet. Die Zweitquartalszahlen von Tesla wurden zunächst ebenfalls positiv aufgenommen; die Aktie lag zu Handelsende aber 5 Prozent im Minus. Händler verwiesen aber auf den jüngsten Höhenflug der Aktie, der sie anfällig mache für Gewinnmitnahmen. Mit einem Minus von 4,4 Prozent reagierte die Microsoft-Aktie auf den Zahlenausweis.

Die schwächeren Arbeitsmarktdaten ließen Anleger zu Staatsanleihen greifen. Die Zehnjahresrendite sank um 2,5 Basispunkte auf 0,57 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1593 -0,02% 1,1595 1,1588 +3,4% EUR/JPY 123,40 -0,40% 123,89 124,00 +1,2% EUR/CHF 1,0722 -0,10% 1,0732 1,0729 -1,2% EUR/GBP 0,9108 +0,04% 0,9105 0,9094 +7,6% USD/JPY 106,45 -0,36% 106,84 107,01 -2,1% GBP/USD 1,2728 -0,07% 1,2736 1,2740 -4,0% USD/CNH 7,0270 +0,24% 7,0099 7,0062 +0,9% Bitcoin BTC/USD 9.540,76 -0,749 9.612,76 9.488,76 +32,3%

