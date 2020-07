Daimler war am Donnerstag in Stuttgart mit einem Plus von 5,5% sowohl die meistgehandelte Aktie als auch klarer Umsatzspitzenreiter mit einem Volumen von über sieben Millionen Euro. Laut den endgültigen Zahlen machte Daimler von April bis Juni einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro, auch der Umsatz fiel um rund 29%. Gleichzeitig soll das Sparprogramm massiv ausgeweitet werden - offenbar zum Wohlgefallen der Anleger. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

