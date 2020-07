Trotz der in dieser Woche schwächsten Emissionstätigkeit am europäischen Primärmarkt bis dato in diesem Jahr wurde mit gestern der seit sieben Jahren größte GBP High-Yield Deal als eine Dual-Trancheemission bekanntgegeben. So beabsichtigt der britische Pubbetreiber Stonegate GBP 1,225 Mrd. Äquivalent in EUR und GBP Tranchen (Senior Secured, B3/B+ erwartet) zur Schuldenrefinanzierung aufzunehmen. Die ersten Preisindikationen wurden gestern mit Renditen in Höhe von 8,00-8,25 % für die fix verzinste GBP Tranche (5NC2, GBP 950 Mio.) sowie in Höhe von 7,25-7,50 % für die variabel verzinste EUR Tranche (EUR 300 Mio.) veröffentlicht. Die Bücher hierfür sollen heute Vormittag schließen. Mit Intrum AB (Ba2/BB/BB) ...

