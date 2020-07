Gute Zahlen über Durchschnitt, Kursplus 8 %, weil AMD in der Technologie mit den 7-Nanometer-Produkten besser aufgestellt ist. So unterschiedlich laufen im Moment die Reaktionen. Was macht man daraus? Vorerst zuschauen!



