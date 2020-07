Tesla will seinen US-Konkurrenten Rivian, an dem Amazon beteiligt ist, wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen zur Rechenschaft ziehen. In einer Klage wirft der Elektroautopionier dem Rivalen ein "alarmierendes Schema" zur Abwerbung von Mitarbeitern vor, um an vertrauliche Informationen zu gelangen.Die Anschuldigungen seien haltlos und stünden im Widerspruch zu Rivians Unternehmenskultur, Ethos und Richtlinien, hieß es in einer Stellungnahme.Das bei einem Gericht in San Francisco ...

