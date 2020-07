Am 21. und 23. Juli 2020 veranstalteten die Auszubildenden von Koch Pac-Systeme die ersten virtuellen Berufsinformationstage. Nachdem die virtuelle Messe Koch Live des Sondermaschinenbauers im Juni bereits ein voller Erfolg war, stand für das Projektteam der Berufsinfotage schnell fest, dass diese coronabedingt nun auch virtuell stattfinden sollen. Über 500 Schüler und Eltern informierten sich an den beiden Tagen digital über das Ausbildungsspektrum des Sondermaschinenbauers. Aktuell bietet Koch Pac-Systeme neun verschiedene technische und kaufmännische Ausbildungsberufe an. Darunter finden sich ...

