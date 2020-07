Der Fachverband Faltschachtel Industrie e. V. (FFI) begrüßt ein neues Mitglied: Baur Verpackung, ein Systemlieferant für Kartonagen & Verpackungen wurde per Beschluss von Vorstand und Beirat in den FFI aufgenommen. Gegründet im Jahr 1937, entwickelt und produziert die mittelständische Baur Verpackung kundenspezifische Verpackungslösungen, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Das in Altenmarkt an der Alz ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Aufrichteschachteln, Shelf Ready Verpackungen, und Produkten aus beidseitig mit PET-Gold- und ...

